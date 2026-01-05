恐竜の衣装を着た兄弟が、帰宅したパパを出迎える様子を収めた動画がInstagramで話題を集めている。投稿したのはしゅうくん/ときくんママ（@_shu_toto_）さん。7.8万表示、1000件以上のいいねが集まり、「めちゃ可愛い兄弟怪獣ですね」「たまらなくカワイイ〜」「幸せのお裾分けありがとうございます」などのコメントが寄せられた。恐竜姿でパパを待つ兄弟の日常について、ママに聞いた。【写真】パパ大好き兄恐竜が玄関へダッシ