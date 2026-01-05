伊勢神宮内宮の参拝に向かう高市首相（左から2人目）＝5日午後、三重県伊勢市高市早苗首相は5日、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。その後、現地で年頭の記者会見に臨む。通常国会の召集を23日に控え、2026年度予算案の早期成立を目指す姿勢を強調。台湾有事を巡る自身の国会答弁をきっかけに悪化した中国との関係について見解を示す見込みだ。首相の伊勢神宮参拝は、昨年10月の就任後初めて。現職首相による参拝は新春の恒