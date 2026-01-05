2026年の年頭にあたり、フォーティネットジャパン 社長執行役員 与沢和紀氏は年頭所感として、以下を発表した。○産業化したサイバー空間におけるマシン・スピードの攻防を制する謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年はフォーティネット創業25周年を迎えた節目の年となりました。これまでの強力なご支援とご愛顧に改めて厚く御礼申し上げますとともに、本年も変わらぬ皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。昨