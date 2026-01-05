Image: Amazon これはご褒美ですね！明けました2026年。今年はイヤホンの更新を狙っている人はいませんかー？たとえばノイキャン付いてて音質よくて使い勝手よくてカラバリも豊富で…。そんなイヤホンがAirPods Proの半額くらいで買えたらいいなぁ！ …なんてね。まぁ、そんな夢あるわけ…あったわ。 Anker Soundcore Liberty 4 Pro 15,990円 Amazonで見るPR