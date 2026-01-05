【女子旅プレス＝2026/01/05】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、春の学生応援施策「ユニ春」を、2026年1月30日（金）〜4月5日（日）まで開催。学生限定チケットの販売やスペシャルイベントを通じ、学生にとって忘れられない春の思い出作りを応援するもので、俳優の木戸大聖主演の新CM公開に加え、3年ぶりとなる「学生限定アトラクション貸切ナイト」の実施も決定した。【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレ