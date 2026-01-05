Awesome City Club Awesome City Clubが５日、活動休止を発表した。2013年の結成以来10年以上の月日を歩んできたが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日をもって、活動を休止する。休止前最後の作品として、連続リリース企画10作目となる「群鳥（ぐんちょう）」を含んだ約4年ぶりのオリジナルフルアルバム『Cheers to 10!!』を1月30日に配信リリースする予定。以下、atagi、PORIN、モリシー3人からのコ