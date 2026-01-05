「午」のオブジェ国営讃岐まんのう公園提供 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園では、コキアの枝で作った2026年の干支、「午」のオブジェが来園者を迎えています。1月25日まで。 秋に園内を彩ったコキア（300株）の枝で作ったもので、高さ3ｍ、体長2.5ｍ、しっぽやたてがみなど躍動感あふれるデザインです。 国営讃岐まんのう公園では1月11日（日）に年末年始に疲れた心と体をリフレッシュする「新春ヨガ」（定員