スーパーインテリジェンス(超知性)の実現を目指してAIインフラへの投資を進めるMetaが、シンガポールに本拠を置く中国人が創業したAIスタートアップ「Manus」を総額20億ドル(約3100億円)超で買収することが発表されました。Manus、次なるイノベーションの時代へ：Meta と力を結ぶhttps://manus.im/ja/blog/manus-joins-meta-for-next-era-of-innovationExclusive | Meta Buys AI Startup Manus for More Than $2 Billion - WSJhttp