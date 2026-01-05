Ｊ２藤枝ＭＹＦＣ・槙野智章新監督（３８）が５日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場で始動した。午前１０時から約２時間練習を行ったが、船出を見届けようと、スタジアムには約１０００人のサポーターが詰めかけ、熱気に包まれた。ウォーミングアップやパス練習に続き、試合形式のゲームも実施。「ナイス」「グッド」「ブラボー」と選手を鼓舞する声をかけながら、コミュニケーションを高める姿勢も選手に求めた。選手が円に