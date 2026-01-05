日本テレビ系2日・3日に放送された『第102回 東京箱根間往復大学駅伝競争（箱根駅伝）』の日本全国におけるリアルタイムでの「到達人数・平均視聴人数」が5日、発表された（ビデオリサーチ調べ）。到達人数は「往復」で約5621.7万人。 平均視聴人数（往復）は 約1732.4万人だった。【動画あり】箱根の山の“難関”も解決へ！華麗に追い抜く早稲田大学“山の名探偵”工藤慎作到達人数は「往復」で約5621.7万人。往路は約4267.9