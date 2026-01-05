俳優の井上真央（38）、竹内涼真（32）、瀬戸康史（37）、渡辺大知（35）が5日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（13日スタート／毎週火曜後9：00）制作発表記者会見に登場した。【全身ショット】綺麗すぎる⋯華やかな和装で登場した井上真央本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め