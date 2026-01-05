アメリカのトランプ大統領はロシアがウクライナからプーチン大統領の公邸を標的にしたドローン攻撃を受けたと主張していることについて、「攻撃があったとは考えていない」と話しました。ロシアは先月末、北西部ノブゴロド州にあるプーチン氏の公邸にウクライナ軍がドローン攻撃を仕掛けたと主張しましたが、ウクライナ側は否定しています。トランプ大統領「攻撃があったとは考えていない」トランプ大統領は4日、ウクライナによる