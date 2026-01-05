冬の主役＜２＞フィギュアスケートペア三浦璃来２４木原龍一３３（木下グループ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。「弱点種目」磨き成長フィギュアスケートの日本代表で唯一、昨季の世界選手権を制した「世界王者」としてミラノ・コルティナ冬季五輪に挑む。大きな期待と重圧の中、木原は言う