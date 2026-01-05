◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝京都成章38―19東福岡（2026年1月5日花園）初優勝を狙う京都成章（京都）が8度目の優勝を狙った東福岡（福岡第一）を下し、5大会ぶりの決勝進出を決めた。立ち上がりからペースを握った。まずは前半9分、フォワードの推進力を武器に、最後は主将のLO土肥祐斗が右中間トライゾーンに飛び込んで先制。終始、相手陣内で試合を進め、22分にはHO米本啓太朗のトライでリードを12点まで広げ