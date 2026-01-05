かば焼きなどの加工品で日本でも多く食べられている「アメリカウナギ」ですが、今月から予定されていた新たな規制が行われないことになりました。「アメリカウナギ」をめぐっては、絶滅のおそれがある野生生物の国際取引に関する条約＝「ワシントン条約」の枠組みで、今月7日から輸出入の際に産地の証明などを義務付ける規制が行われる予定でした。しかし、ワシントン条約の事務局は3日、予定されていた規制を見送ると発表しました