アビスパ福岡は5日、金明輝監督と契約解消したことを発表した。同監督は2019年から2021年までサガン鳥栖を指揮していたが、パワーハラスメント行為が確認され、退任。その後JFA公認S級コーチからJFA公認A級コーチジェネラルへの降級が発表された。2022年11月に当時J2のFC町田ゼルビアのヘッドコーチに就任し、2024年S級ライセンスを再取得。2025シーズンより福岡の指揮官に就任した。2025シーズンは12位で終え、昨年11月に契約更新