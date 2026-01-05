何でも賭けの題材にするプラットフォーム・Polymarketで、「ベネズエラのマデュロ大統領は2026年1月31日までに退陣する」という題材に、ほぼ新規作成状態だったアカウントが大金を賭け、6000万円以上の利益を上げていたことが明らかになっています。Someone made $400,000 on Polymarket betting on Nicolás Maduro’s capture | The Vergehttps://www.theverge.com/news/853765/someone-made-a-ton-of-money-betting-on-madu