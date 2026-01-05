ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が５日、小平グラウンドで始動した。６月にＷ杯北中米大会を控える中、日本代表で前人未到となる５大会連続Ｗ杯出場に向けて「人生最大の勝負の年になる。ここで自分の目標を達成できるかどうかで、今後の人生も変わってくるので全身全霊で戦いたい」と決意を示した。Ｗ杯イヤーが始まり、６月１１日の開幕までのカウントダウンが始まった。長友は「やっとワールドカップが近づいてきたなと。約