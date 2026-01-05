新年最初の取引「大発会」を迎えた東京株式市場で、株価は一時1600円を超える大幅な値上がりとなり、およそ2か月ぶりに節目の5万2000円台を回復する場面もありました。去年の取引を5万円台で終えていた株価は、年明けのニューヨーク市場で半導体関連株などが堅調だったことなどを受け、大幅に反発して取引が始まりました。午後に入って上げ幅はさらに拡大し、一時、1600円以上値上がりしています。また、東証株価指数＝TOPIXも一時