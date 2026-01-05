日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）がチーム始動日となった５日、東京・小平グラウンドで取材に応じた。６月に開幕するＷ杯北中米大会で、２０１０年南アフリカ大会から続く５大会連続Ｗ杯出場を目指す“鉄人”は「（２６年は）人生最大の勝負の年になる。ここで自分の目標を達成できるかどうかで、今後の人生も変わってくる。全身全霊で戦いたい」とＷ杯イヤーへ強い意気込みを示した。「いいオフも過ごせたし、しっかり休んで