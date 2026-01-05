TKOの木本武宏さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、白血病で闘病する友人とトークライブを開催することを報告しました。【写真を見る】「余命半年」宣告された友人と共に…【 TKO・木本さん 】 トークライブ開催へ「彼と話していると笑って歩いていれば大丈夫や！とエネルギーをもらえます」 木本さんは「見目椋太郎という30歳の友人がいます。白血病と闘っていて昨年余命半年と宣告されました。３月がその月にあたり