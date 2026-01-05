モデルでタレントの益若つばさがイメチェン姿を披露し、ファンを沸かせている。５日までにインスタグラムで「おやすみだから自分で髪の毛切ったり遊んでる。(今はぱっつんです)仕事前はまた整えてもらうよ」と書き始め、イメチェンした写真複数枚をアップ。「髪の毛とかネイルもたまにセルフでやってみて『プロってやっぱりすごーい！』って感動するプロセスが好きなの。極めてる人たちって本当にカッコいい！」とつづり、「