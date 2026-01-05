群馬県前橋市の小川晶・前市長の辞職に伴う前橋市長選挙が5日告示され、来週12日の投票日に向け選挙戦がスタートしました。これまでに5人が立候補しています現在までに立候補を届け出ているのは届け出順で元群馬県みどり市議の海老根篤（えびね・あつし78）氏、元前橋市議の店橋世津子（たなはし・せつこ64）氏、前市長の小川晶（おがわ・あきら43）氏、弁護士の丸山彬（まるやま・あきら40）氏、農業の高橋聡哉（たかはし・としや