この年末年始はいつもより長いお休みを満喫した人も多いのでは？ネットニュースから少し離れてデジタルデトックスできた人に向けて、年末年始に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。○2026年のAppleを読み解く（後編） 「待つべきか、今買うべきか」2nm時代を前にしたApple製品選びAppleファンであれば、「Aチップを搭載したMacBookが登場する」「2026年秋に次期iPhoneのPr