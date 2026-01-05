2026年の年頭にあたり、楽天 代表取締役会長 兼 社長 三木谷浩史氏はグループ社員向けの年頭挨拶（英語）として、以下を発表した。（一部抜粋・再編成）明けましておめでとうございます。楽天グループは2025年、連結Non-GAAP営業利益通期黒字の継続達成、そして重要なマイルストーンとなる楽天モバイル株式会社単体におけるEBITDAベースでの初めての通期黒字化達成に向けて順調に進捗しました。楽天モバイルとRakuten AIを軸と