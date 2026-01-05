資料 スポーツ庁が2025年度に実施した「全国体力テスト」の結果が公表されました。岡山県の小・中学生の体力・運動能力が全国平均を上回りました。 岡山県では2025年4月～7月、公立小学校357校（1万4474人）と公立中学校155校（1万3587人）を対象に、実技の8項目と質問紙調査を行いました。 体力の合計点は、小学校男子は53.29ポイント（全国平均53.02）、小学校女子は54.30ポイント（全国平均53.97）。中学