2024年のベネズエラ大統領選で野党統一候補だったゴンザレス氏はマドゥロ氏の拘束について「重要な一歩だが十分ではない」として、民主化への移行の必要性を訴えました。【映像】エドムンド・ゴンサレス氏の発言エドムンド・ゴンサレス氏「この瞬間は重要だがまだ不十分な一歩である。国の真の正常化は政治的な理由で自由を奪われたすべてのベネズエラ人つまり迫害体制の真の人質が解放され7月28日（2024年の大統領選挙）にベネ