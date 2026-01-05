言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見むずかしそうですが、解けたらスッキリすること間違いなし。名前にまつわる言葉もヒントです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□がぜつ□□□□□□じ答えを見る↓↓↓↓↓正解：みょう正解は「みょう」でした。▼解説それぞれの言葉に「みょう」を入れると、次のようになります。みょうが（茗荷）ぜつ