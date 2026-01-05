福岡南署は5日、福岡市南区高宮1丁目11番付近の路上で4日午後9時半ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ40代くらいの男から走って追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性はいったん公園に入ってやり過ごしたが、公園を出たところで再び男と遭遇し、男から追いかけられたという。女性は逃げて無事だった。