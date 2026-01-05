今年最初の取引日「大発会」を迎えた5日の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅が、一時1500円を超え幸先の良いスタートとなりました。昨年末からのアメリカ市場の堅調な流れを東京株式市場も引き継いでいます。また、「責任ある積極財政」を掲げる高市政権の政策など今年の日本経済に対する期待感も値を押し上げ、東京株式市場は全面高の展開となりました。懸念されたベネズエラ情勢の影響は限定的にとどまっています。午年は「午