昨年末に大ヒットした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（ＴＢＳ系）でロイヤルファミリーを演じたブレイヴソルジャー（牡３歳、父ファインニードル、母レッドレネット、美浦・新開）が５日の中山５Ｒの新馬戦でデビュー。果敢に逃げて見せ場をつくったが６着に終わった。パドックに“主役”が登場すると「ファミリー！」という声が響いた。月曜開催で午前中は人もまばらだったが、このレースのパドックはＧ１級の人だかり。