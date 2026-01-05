ロッテの唐川侑己投手（３６）が５日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開した。ランニング、キャッチボールなどのメニューを消化。投手最年長としての覚悟を示し、先発としての思いも語った。プロ１９年目。「どんな場面でもどこでも呼んでもらえたら投げる覚悟ではいる」と基本的にはチームの方針に従う思い。その上で、「自分がどこで一番、チームに役に立てるかなって、僕の主観で考えたらやっぱり先発」とローテ入