タレント上沼恵美子（70）が5日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。年末年始を振り返った。共演のシャンプーハット・てつじや同局の北村真平アナウンサーに正月休みの過ごし方を尋ねつつ、「私は（愛犬）豆柴すーちゃんと2人だったんで…凄かったよ、食生活」と告白。「一人やったら何もする気がないからね。最強どん兵衛シリーズ4種類を4回食べました。それプラス日清焼きそば。以上！」と報告し、笑