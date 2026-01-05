巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が5日、埼玉県内の同社グラウンドで始動した。ランニングやキャッチボールで汗を流し「一番は開幕ローテに入ること。ケガをせずに1軍で1年間しっかり野球やれるように、それが目標です」とプロ1年目の目標を掲げた。年末年始はドラフト後、初めて地元・広島に帰省した。恩師らへのあいさつ回りも済ませ「“おめでとう”と凄い言ってもらった」とプロ野球選手となったことを