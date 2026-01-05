巨人は５日、東京都千代田区の球団事務所で２０２６年の仕事始めを行った。仕事始め式での国松徹球団社長が職員の前で以下のようにあいさつした。「昨年はセ・リーグ３位という悔しい結果でした。今季ぜひともその雪辱を果たして頂点まで行きたいという思いは、チームはもちろん、我々も同じだと思っています。今年、干支は午（うま）ということで、馬は走る、駆ける、前に進んでいく動物です。今季のスローガン「前進」にぴ