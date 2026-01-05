広島は５日、「２０２６年度カープホームランガール」を募集すると発表した。ホームランガールは、主催試合で本塁打を放った選手に「ホームラン人形」を手渡したり、イベントの進行、地域イベントや球場内外のイベント出演などが主な仕事。募集要項は以下の通り。▼採用人数３人▼勤務時間２０２６年度マツダスタジアムでの公式戦試合開催期間。試合開始３０分前から試合終了まで▼活動内容（１）該当選手へ「ホ