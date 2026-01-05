人気YouTuberのラファエルさんが2026年1月4日にXを更新し、テレビとYouTubeを比べ、「有名人」について考察した。「見られてる場所が完全にネットに移動してる」ラファエルさんはXで「この間、家族で買い物してたら、テレビCMとかで見る有名女優さんとたまたまバッタリ会った」と明かし、妻から「あの人めちゃくちゃ有名だよ」と言われたという。しかし、ラファエルさんは「俺も顔は分かるけど、正直名前が出てこなかった」「僕は