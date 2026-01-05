AI OLEDボット 韓国のSamsung Displayは、1月6日に米ラスベガスで開幕するCES 2026において、次世代OLED(有機EL)を、AIを活用したこれからのライフスタイルにどのように活用するかというコンセプト提案を実施。「AI OLEDボット」や「 AI OLEDカセット」、「AI OLEDターンテーブル」などを展示する。 AI OLEDボット 13.4インチのOLEDを顔の部分に搭載したAI OLEDボットは、指定された空間内を自由に移動し、AI