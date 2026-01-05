昨年12月に福岡市のHKT48劇場が入居している商業施設で起きた刺傷事件を受け、劇場公演を見合わせていたアイドルグループHKT48は、2026年1月18日から劇場公演を再開することを公式サイトで発表しました。【写真を見る】【 HKT48 】1月18日から劇場公演再開を発表昨年12月の刺傷事件受け休止15周年の節目に再始動へ公式サイトは4日、「HKT48 劇場公演再開のご案内」と題し、「HKT48は、2026年の劇場公演を下記のとおりスター