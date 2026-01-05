1月5日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が開催。中学生世代の日本一を決める戦いが繰り広げられている。 女子の部は2回戦に突入。第1シードで大会3連覇を狙う京都精華学園中学校（京都府）が登場し、CONFIANZA東京U15（東京都）と対戦した。京都精華学園中は190センチのアニボグジェニファーチナザのイ