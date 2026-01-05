ＣＲＡＶＩＡは高い。この日、Ｋ－ＰＯＰアーティストの日本展開に実績を有するキッス・エンターテイメント（東京都目黒区）と連携すると発表しており、好材料視されている。韓国新人アーティストの日本市場におけるイベント支援やＣＤ販売支援、マーケティング支援などを行う。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS