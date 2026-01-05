「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在でＣＩＪが「買い予想数上昇」４位となっている。 ＣＩＪは３日ぶりに反発。２５日移動平均線をサポートラインとするもみ合いが続いているが、押し目形成場面では買いニーズが強い。独立系システム開発会社でＮＴＴデータグループや日立製作所向け受託開発を主力とし、強固な収益基盤が強みだ。ロボティクス分野に早く