Saucy Dogが、全国5カ所8公演のアリーナツアー『Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋』を9月より開催する。 （関連：XG、Vaundy、Ado、Saucy Dog……それぞれの想いで挑むキャリア初の“ドーム公演”） 同情報は、バンド結成の地 大阪でSaucy Dogのワンマン公演として最多動員を記録した『Saucy Dog DOME LIVE 2026 “A NEW DAWN”』のステージ上で1月4日に発表されたものだ。 なお、Sau