鶏料理居酒屋「てけてけ」などを展開するユナイテッド＆コレクティブが３日続伸している。この日発表した２５年１２月度の月次報告で、全業態の既存店売上高は前年同月比５．４％減と５カ月連続で前年実績を下回ったものの、１０月の同７．６％減、１１月の同１２．２％減から減収率が改善しており、これが好材料視されているようだ。１１日から「昭和価格復活祭」第３弾の対象店舗を拡大し、合計３８店舗で一部ドリンクを８８円