鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。J1王者として臨む新シーズンへ「史上初、史上唯一の大会となる明治安田J1百年構想リーグへ向けて、これまでにない革新性を追求した一着で、新たな舞台へと挑む」と鹿島。象徴的な赤ではなくネイビーを基調とした横ストライプのデザインになっており、クラブは「伝統の継承と、未知なる領域への挑戦。そのすべてを纏い、鹿島アントラーズ