セレッソ大阪は5日、横浜FCからFW櫻川ソロモン(24)が完全移籍加入することを発表した。櫻川は2024年に横浜FCに加入してJ1復帰に貢献し、昨年はリーグ戦35試合4得点。横浜FCを通じて「僕にとって初めてのJ1でのチャレンジで難しい時期もあった中、支えてくれたサポーターの皆様に感謝しています。チームの目標であったJ1残留を果たせずに申し訳ない気持ちがある中、今回の移籍という決断をしました。移籍を決めたからにはしっか