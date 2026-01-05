ヴィッセル神戸は5日、DF本山遥のファジアーノ岡山への期限付き移籍が明治安田J1百年構想リーグ終了まで延長されることを発表した。期間中は神戸と対戦する公式戦に出場できない。本山は昨年に岡山から神戸へ完全移籍するも、6月から岡山へ期限付き移籍で復帰している。昨年のJ1では11試合に出場した。神戸を通じて「外に出てからも神戸の基準を忘れたことはありません。だからこそ、自分自身にはまだまだ成長が必要だと痛感