サンフレッチェ広島は5日にMF東俊希、DFキム・ジュソン、MFトルガイ・アルスラン、FWジャーメイン良と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。東は昨季のJ1で35試合3得点、キム・ジュソンは8試合1得点、トルガイは9試合2得点、ジャーメインは36試合4得点を記録した。