柏レイソルは5日、2026年のトップチーム体制を発表した。昨年のJ1で2位になった柏はMF大久保智明(←浦和)やMF汰木康也(←神戸)といった実力者を獲得。昨年にリーグ戦5試合に出場したDF山之内佑成(←東洋大)や全日本大学選抜のMF島野怜(←明治大)、MF角田惠風(←慶應義塾大)の大卒組も加わる。以下、選手背番号1 GK猿田遥己2 DF三丸拡4 DF古賀太陽6 MF山田雄士8 MF小泉佳穂9 FW細谷真大11 MF渡井理己13 DF犬飼智也14 MF大久保