¢£Ç¯±Û¤·¡ØCDTV¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÆóÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü ¡ÚÆ°²è¡ÛROIROM¤ÈÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Î¡ÖMy Princess¡×¡¿¡ÖDisco Baby¡×¥À¥ó¥¹①～② ROIROM¸ø¼°¡õTravis Japan¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆROIROM¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÈÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ROIROMÂ¦¤Ç¤Ï¡ÖMy Princess¡×Travis JapanÂ¦¤Ç¤Ï¡ÖDisco Baby¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÍÙ¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ÆóÁÈ¤Ï2025Ç¯12·î31Æü23»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«